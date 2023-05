Vendite di case +4,7% nel 2022, frenata a fine anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022 il mercato immobiliare italiano delle abitazioni è cresciuto raggiungendo un volume di scambi mai visto negli ultimi quindici anni ma negli ultimi mesi dell’anno il caro inflazione e l’aumento dei tassi hanno provocato una frenata, mandando gli indici in territorio negativo. Come emerge dal rapporto Abi-Agenzia delle Entrate lo scorso anno sono state 780mila le abitazioni comprate e vendute, oltre 30 mila unità in più del 2021 (+4,7%) anche se nell’ultimo trimestre il calo è stato del 2,1%. I Comuni capoluogo sono stati più resistenti alle dinamiche di flessione.

Con rialzo dei tassi mutui meno accessibili

Il rialzo dei tassi della Bce rende meno accessibile per le famiglie accendere un mutuo per l’acquisto di un’abitazione anche se, rispetto agli anni precedenti all’epoca dei tassi zero, il confronto è ancora positivo. Come emerge dal rapporto Abi-Agenzia Entrate sul mercato immobiliare per il 2022, lo scorso anno e nei primi mesi del 2023 è sceso l’indice di accessibilità (affordability index) che sintetizza l’analisi dei vari fattori (reddito disponibile, prezzi delle case, andamento, tassi di interesse sui mutui) che influenzano la possibilità per una famiglia di acquistare un’abitazione contraendo un mutuo.

A una famiglia servono 3 anni stipendio per comprare casa

A una famiglia media servono 3 anni e 80 giorni di stipendio per comprare casa. Il dato emerge dal rapporto immobiliare Abi-Agenzia Entrate per il 2022 che segnala anche come “sulla base delle nostre proiezioni, nel primo trimestre del 2023 il prezzo relativo delle case sarebbe sceso di ulteriori 13 giorni rispetto ai valori di fine 2022”. Il rapporto ricorda come il prezzo relativo delle case (espresso in termini di numero di annualità di reddito necessarie per comprare una casa) ha teso a crescere, soprattutto a causa di una contrazione della capacità reddituale delle famiglie, l’esplodere della crisi sovrana ha dapprima fermato tale crescita e poi avviato un processo di importante riduzione, processo che si è temporaneamente invertito nel corso del 2020 per poi riprendere vigore a partire dal primo semestre del 2021. Il dato del 2022 è un “valore superiore di 22 giorni rispetto al dato di fine 2019 ma ancora ampiamente inferiore al punto di massimo registrato nel primo semestre del 2010 (4 anni e 10 giorni)”.