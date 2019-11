Abi, ok al credito d’imposta. Tetto ai costi solo con norme Ue

2' di lettura

«Vediamo con favore l’idea, mutuata dall’esperienza positiva nel settore dei carburanti, di prevedere anche negli altri settori merceologici un credito d’imposta per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate». Il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, esprime un parere favorevole alla norma inserita nel decreto fiscale che introduce un credito di imposta pari al 30% del costo delle commissioni sulle carte di credito e debito per i pagamenti tracciabili. «Ci sembra una misura corretta e importante visti gli ottimi risultati ottenuti nel settore del carburante - ha aggiunto -. Anche se all’articolo 22 va verificata la concreta attuazione delle modalità con le quali si richiederà agli intermediari di trasmettere le informazioni necessarie per consentire agli esercenti utilizzare credito d’imposta».

I servizi pagamento sono in concorrenza

Sabatini ha ribadito che le banche sono in prima fila nella lotta al riciclaggio, che «è l’anello di connessione di tutti i reati finanziari, compresa l’evasione fiscale». E ha poi aggiunto che qualsiasi iniziativa volta a ridurre l’evasione «è quindi apprezzata, soprattutto se assume la forma di incentivi a comportamenti eticamente e socialmente corretti da parte di tutti gli operatori economici. Il tutto, ovviamente, tenendo sempre presente l’attuale operatività dell’insieme dei soggetti coinvolti nei vari sistemi di pagamento». Dunque, bene gli incentivi per ridurre l’utilizzo del contante, ma attenzione a non cedere alla tentazione di mettere soglia al livello delle commissioni sui pagamenti. «La fissazione di tetti ha senso se deriva da misure scaturita da norme europee», ha osservato.

Tetto al contante più efficace se europeo

Per l’ Abi, dunque, è opportuno è il dibattito attualmente in corso sulla possibilità di incoraggiare e stimolare pagamenti elettronici tracciabili. «Non ci esprimiamo sui tetti per i pagamenti in contanti e non partecipiamo al dibattito politico; un tetto al contante fissato a livello europeo sembrerebbe però molto più importante ed efficace, visto che in Europa è prevista la libera circolazione di persone, merci servizi e denari» .È bene ricordare, ha poi concluso facendo riferimento alle norme antitrust che impediscono alle banche di concordare tra loro tagli ai costi delle commissioni sui pagamenti con carte, «che i prodotti e servizi di pagamento sono diversi e in concorrenza fra loro e prevalentemente soggetti a normative europee».