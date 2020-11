Abilitazione per commercialisti e altre 13 categorie online (per la seconda volta) 

Leggi anche Cassa dottori commercialisti, per il welfare risorse più che raddoppiate

Il Governo infatti ha presentato un disegno di legge collegato alla Manovra 2021 che riforma l’accesso a questi Albi prevedendo che l’abilitazione arrivi durante l’esame di laurea, con una prova tecnica ad hoc, al termine del tirocinio. Un modo per tagliare i tempi di ingresso nel mondo del lavoro, al pari di quello che oggi accade già per i medici, grazie alla spinta della pandemia. Ma la novità non sarà operativa prima del 2021. E non coinvolgerà gli aspiranti commercialisti, presenti in una prima bozza ma non nel testo definitivo del Ddl.

Le modalità

Il Dm 661 del 2020 ha solo indicato la strada della prova unica orale, da svolgersi a distanza su tutte le materie in precedenza oggetto anche delle prove scritte. Sono poi le Università a organizzarsi dal punto di vista operativo. Prima con la nomina delle commissioni e poi con i bandi per lo svolgimento. Solo alcune hanno già pubblicato sul proprio sito le modalità operative. A Palermo, ad esempio, la prova per gli aspiranti commercialisti consisterà nella risposta a una terna di domande estratta dai candidati tra quelle preparate dalla commissione. L’esame durerà al massimo 35 minuti.

I commercialisti

L’abolizione degli scritti non sembra aver semplificato il percorso di abilitazione. In particolare per gli aspiranti commercialisti. I primi risultati della prima sessione evidenziano una selezione fortissima: alla Sapienza di Roma i “bocciati” sono il 50%: su 34 candidati, solo 17 hanno passato la prova. Ancora peggio è andata a Milano-Bicocca, dove su 43 iscritti solo in 16 sono risultati idonei. «Anche a Napoli il numero dei bocciati è cresciuto - anticipa Matteo De Lise, presidente dei giovani commercialisti di Ungdcec -. Altro che condono, come tutti si aspettavano, di fatto un orale con tutte le materie è penalizzante rispetto a tre prove in cui hai modo di recuperare». De Lise non crede alla laurea abilitante: «I giovani che escono dall’università non sono formati per la professione: il tirocinio e un esame pratico restano fondamentali».