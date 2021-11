Abitare In porta in Borsa l’affitto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Abitare In porta in Borsa l’affitti con il percorso di quotazione per la controllata Homizy, start up dedicata alla riconversione di edifici in chiave di locazione. Homizy è dedicata alla nuova linea strategica di business di messa a reddito di immobili residenziali attraverso soluzioni di co-living e si prepara quindi alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale. «L'ingresso di Homizy in Borsa Italiana, obiettivo che ci siamo dati fin dalla sua nascita, rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo di questo nuovo importante progetto» dice Luigi Gozzini, presidente di Abitare In.

«Abbiamo iniziato a studiare questo nuovo prodotto ormai tre anni fa - continua -, quando il co-living era ancora praticamente uno sconosciuto nel panorama nazionale e agli albori in quello internazionale, e da due anni investiamo attivamente nel realizzare un prodotto e un modello di business veramente unico. Oggi Homizy è pronta a presentarlo al mercato, con l'obiettivo di diventare leader del suo sviluppo a Milano».

Il prodotto Homizy prevede la realizzazione di immobili cielo-terra destinati alla locazione con formula co-living, con l'obiettivo di offrire una soluzione abitativa di medio/lungo termine per i giovani lavoratori che vivono o arrivano a Milano.

Già avviate le attività per le prime due operazioni a est del quartiere di Città Studi a Milano, che prevedono la realizzazione complessiva di poco meno di 600 camere in circa 150 appartamenti in condivisione. I due progetti sono realizzati mediante il recupero di due edifici esistenti. La certificazione degli edifici e l'uso pervasivo della tecnologia consentono di raggiungere elevatissimi livelli di efficienza anche in termini di gestione.

Spazi condivisi all'interno dei singoli appartamenti (cucina e living) si sposano a spazi in sharing quali locali per co-working, area fitness, giardino e rooftop.