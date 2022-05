AbitareIn e Tecma, prima piattaforma e-commerce per comprare la casa nuova

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prima piattaforma e-commerce per comprare case nuove online. AbitareIn Spa (società specializzata nello sviluppo residenziale quotata sul segmento Euronext Star Milan) e Tecma Solutions Spa (Tech Company quotata su Euronext Growth Milan) lanciano insieme la prima piattaforma e-commerce corporate per la vendita di case online. Un unico showroom digitale per tutte le nuove costruzioni promosse da AbitareIn. La tecnologia consente al cliente di visualizzare tutte le iniziative immobiliari del developer in un unico ambiente web, selezionare le diverse soluzioni abitative, effettuare un preventivo, prenotare un appuntamento nello showroom fisico ed acquistare direttamente online, tutto a portata di click.

«La realizzazione di questo nuovissimo progetto insieme a Tecma Solutions –ha commentato Marco Claudio Grillo, amministratore delegato di AbitareIn – è il risultato di anni di ricerca e investimenti, porta non solo il nostro business, ma l’intero mercato in cui operiamo, a un nuovo livello e ci ha permesso di mettere a punto questo inedito strumento, che supera le consuetudini, per garantire ai nostri clienti un’esperienza d'acquisto sempre più gratificante. La nuova piattaforma corporate, che unisce in un unico canale tutti i nostri progetti, rappresenta il risvolto concreto dell’idea alla base del nostro modello: AbitareIn come brand identitario, simobolo di continuità e crescita».

«Grande soddisfazione per questo nuovo progetto condiviso con AbitareIn, frutto di una vision ed un lavoro di progettazione ed esecuzione durato oltre 2 anni e che ha coinvolto diverse professionalità, tra digital designer, ingegneri, architetti, graphic & brand designers – ha commentato Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma Solutions –. Anche il real estate è oggi finalmente multicanale, un unico showroom online, un unico showroom fisico, in cui scoprire, lasciarsi ispirare, immaginare, acquistare la propria casa,»

I due operatori milanesi sono già stati protagonisti nel 2020 del lancio della prima piattaforma di vendita online dedicata, due anni fa, ad una prima singola iniziativa immobiliare quando, in piena pandemia, l’introduzione della tecnologia e-commerce ha consentito di visitare virtualmente gli appartamenti e acquistare un immobile da casa aprendo nuovi scenari di sviluppo e una vera e propria trasformazione dei modelli di business dello sviluppo residenziale, non più legati solo al mondo fisico.