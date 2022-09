AbitareIn, a Supernova ceduta un’area di 31mila mq valorizzata per uffici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’operazione che sottolinea la capacità di sviluppo della società. È infatti con questa vendita di un’area riqualificata e trasformata con destinazione a uso uffici che AbitareIn amplia il suo raggio d’azione dal settore residenziale. AbitareIn ha sottoscritto, tramite una controllata, un accordo preliminare per la vendita dell’operazione di sviluppo di via Cadolini a Milano (ex Plasmon). L’accordo è stato concluso con un primario operatore del settore, che intende portare avanti il progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare “mixed use”. Secondo indiscrezioni ad acquistare sarebbe la società Supernova, i cui soci sono Paolo Signoretti e Peter Hager (che hanno da poco comprato l’hotel Bauer di Venezia, ndr).

Il controvalore della vendita, che sarà conclusa nella seconda parte del 2023, si aggira intorno ai 70 milioni di euro.

L’operazione di via Cadolini, una delle iniziative nella pipeline del gruppo, riguarda 31mila mq di SL (Superficie Lorda) nella zona dello Scalo Porta Romana. L’operazione ex Plasmon è stata avviata nel 2018, data dell’acquisto da parte del gruppo, portando a termine un’attività di rigenerazione con grandi benefici per la città, ma anche con un rilevante ritorno di tipo economico.

Il sito, fortemente inquinato, era caratterizzato da edifici industriali di grandi dimensioni abbandonati da anni, con un’ingente presenza di diversi contaminanti e di amianto.

«Grazie alla nostra visione di lungo periodo e al know how acquisito, abbiamo costruito negli anni una pipeline di considerevoli dimensioni - composta oggi di 22 diverse iniziative, con differenti dimensioni e caratteristiche - facendo delle attività di rigenerazione urbana e land development il nostro core business, creando valore anche dal punto di vista sociale e ambientale» dice Luigi Gozzini, presidente della società.

AbitareIn è quotata in borsa da aprile 2016 sul mercato AIM di Borsa Italiana e dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan. I progetti in corso? I tre maggiori sono Milano City Village (nei pressi dell’area Cadolini), Palazzo Naviglio (vicino al Naviglio Grande) e Trilogy Towers (zona Portello).