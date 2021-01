AbitareIn sviluppa due edifici innovativi sui Navigli Il progetto Porta Naviglio Grande prevede 72 nuovi appartamenti dotati di servizi come delivery room e spazi per lo smart working di Paola Dezza

Parte il progetto “Porta Naviglio Grande”, l’ottavo nel mercato residenziale che AbitareIn (quotata sul mercato Aim) lancia a Milano. Il complesso di due edifici verrà realizzato nelle vicinanze di via Richard, in zona Naviglio Grande. In zona AbitareIn è presente con i progetti Palazzo Naviglio e Savona 105.

I due nuovi edifici sono denominati Icon e Vertigo e avranno rispettivamente di 18 e 54 appartamenti, tutti ideati secondo i criteri di sostenibilità e funzionalità.

Dai pannelli fotovoltaici che convertono la luce in energia elettrica, ai grandi spazi esterni, allo scenografico tetto che si trasforma in un giardino pensile dove vedere fiorire un orto urbano. Sono solo alcune delle caratteristiche delle nuove abitazioni. Non solo. I complessi sarfanno dotati di spazi per diversi servizi dallo smart working alla delivery room, ormai sempre più necessaria con il boom degli acquistai effettuati online.

Gli appartamenti sono in vendita dallo scorso 12 gennaio. «Siamo molto contenti di poter dare ancora una volta il nostro contributo alla città - dice Marco Grillo, ad di AbitareIn -. Il quartiere che sorge tra Piazza Ohm e via Richard è un quartiere ricco di storia,anche industriale, che da tempo chiede di essere valorizzato. Porta Naviglio Grande sarà un progetto identitario, moderno e simbolico, ispirato al design architettonico geometrico e alla ceramica d’autore, che ha caratterizzato la storia del quartiere, passata e futura, grazie alla presenza di una fabbrica rinomata come la Richard Ginori».