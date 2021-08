Abitazione, ufficio, aula: la casa cambia, la smart home cambia la casa

3' di lettura

L'iniziativa è partita lo scorso ottobre, vede tutt'ora coinvolti alcuni dei principali protagonisti del mercato della smart home fra produttori di dispositivi e system integrator (quali Bticino, Dice, Edison, Ezviz, Beeta by Tera e Vimar) e a sei mesi di distanza è arrivato il momento di mettere in tavola i risultati raggiunti.

L'hackaton“Open Lab Smart Home: Time to Hack!” voluta e promossa dall'IoT Lab del Politecnico di Milano ha chiamato a raccolta diverse squadre di studenti universitari e appassionati di domotica che hanno avuto l'opportunità di lavorare con le tecnologie e le soluzioni messe a disposizione dalle aziende partner per creare un ambiente intelligente e connesso, sviluppare nuovi casi d'uso e dimostrare che l'interoperabilità tra i vari ecosistemi dei singoli vendor è realizzabile.

Lo scenario della casa connessa

«La pandemia – ha spiegato Giovanni Miragliotta, uno dei responsabili scientifici dell'IoT Lab - ci ha avvicinato come mai prima alle nostre abitazioni, trasformandole in spazi multifunzionali dove vita lavorativa, scolastica e privata dei suoi abitanti devono coesistere. La smart home evolve in risposta alle nuove esigenze di chi la abita, dimostrando di avere le potenzialità di offrire soluzioni a queste problematiche: sul piano tecnico, ciò è reso possibile dalle tecnologie di integrazione a livello di campo, cloud e assistenti vocali».

L'integrazione, secondo gli esperti, è ancora oggi il punto chiave per la costruzione di ecosistemi intelligenti in grado di offrire maggiori funzionalità rispetto ai singoli dispositivi e non è un caso che proprio il miglioramento dell'esperienza utente dato dalla maggiore interoperabilità tra dispositivi smart (unitamente al crescente interesse dei consumatori per l'automazione delle funzionalità domestiche) si tradurrà in un drammatico aumento delle vendite degli stessi nei prossimi anni.

Secondo Idc, dagli oltre 801 milioni di dispositivi per la smart home venduti nel 2020, con un incremento del 4,5% rispetto all'anno precedente, si passerà a 1,4 miliardi entro il 2025 grazie a una crescita a due cifre anno su anno.