Abiti da sposa, Maison Signore assume 30 persone da formare

Maison Signore, storico brand casertano degli abiti da sposa con tre flagship store in Campania, più di cinquanta rivenditori in Italia e altrettanti nel mondo, assumerà 30 giovani da formare da qui al 2026. È il senso del progetto «Made in Italy 2026» lanciato proprio in queste ore. «Oggi figure professionali come quelle operanti nel ricamo e nella sartoria sono introvabili», commenta il patron Gino Signore. «Per chi, come noi, ha produzioni interamente artigianali e Made In Italy ciò costituisce un freno alla crescita. Abbiamo dunque bisogno di figure professionali altamente specializzate. Nell’ambito della sartoria e del ricamo si formano negli anni e rappresentano un patrimonio per le aziende e per l’Italia».

L’azienda è leader nella produzione artigianale di abiti da sposa e vanta numeri da record, con i suoi oltre quarant’anni di attività nel mondo del bridal, più di duemila metri quadrati di showroom tra i vari atelier. Le sue collezioni nascono dalla produzione di più di duecento modelli diversi di abiti realizzati ogni anno. Nello specifico Signore cerca cinque sarte, quattro modelliste, tre ricamatrici, due tagliatrici, quattro designer, quattro addetti dell’ufficio acquisti, quattro consulenti vendita e quattro addetti al marketing. Le candidature possono essere inviate all’indirizzo mail info@maisonsignore.it.