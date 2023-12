Abk Group, al via un piano d’investimenti da 30 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nei momenti di difficoltà bisogna investire, il mercato oggi è particolarmente dinamico e ricco di opportunità da cogliere. Noi stiamo mettendo a terra 30 milioni di euro tra espansione commerciale, assunzioni e acquisizioni». Vede il bicchiere mezzo pieno Roberto Fabbri, presidente di Abk Group di Finale Emilia, tra i grandi nomi del distretto sassolese che lo scorso ottobre ha aperto il capitale al fondo Cleon Capital, entrato con una quota di minoranza del 27% iniettando 45 milioni di euro per finanziare innovazione e crescita internazionale.

Dopo gli oltre 100 milioni di euro investiti negli ultimi sette anni in tecnologie all’avanguardia – tra cui la nuova gamma di lastre Full Vein 3D che riproducono le venature di materiali naturali e il sistema brevettato di cottura a induzione invisibile incorporato nei piani in ceramica, Cooking Surface Prime – e nell’acquisizione della francese Desvres, Abk si prepara ora a nuove aperture e a nuovo shopping. «Stiamo studiando possibili operazioni tra Europa e Stati Uniti, soprattutto nell’area delle tecnologie innovative, l’obiettivo è puntare a player importanti, se i 30 milioni di euro non bastassero siamo pronti anche a indebitarci un po’», anticipa il presidente. Che, come tutti i colleghi ceramisti nel comprensorio emiliano, sta soffrendo lo stop della domanda mondiale e ha deciso la chiusura dei due stabilimenti di Finale Emilia e Solignano (Modena) fino all’ultima settimana di gennaio, utilizzando ferie e cassa integrazione.

«Non abbiamo mai chiuso in precedenza, ma anche per noi, dopo due anni di ottime performance, il 2023 chiuderà in contrazione. In ogni caso parliamo di un calo a una singola cifra, fortunatamente abbiamo ancora il mercato americano che tira. E proprio negli Usa stiamo programmando nuovi investimenti commerciali che ci rendono ottimisti sul fatto che già nel 2024 riprenderemo a crescere», aggiunge Fabbri, alla guida di un gruppo di 600 dipendenti e 233 milioni di fatturato, per il 76% realizzato oltreconfine.

In Italia, invece, il gruppo si prepara a inaugurare entro il prossimo trimestre, a Milano, il primo Abk Studio, un flagship store-biblioteca, dove progettisti e architetti potranno toccare con mano il catalogo prodotti dell’azienda e utilizzare piattaforme digitali, «un format che replicheremo in altre zone strategiche all’estero, mentre a Fiorano Modenese apriremo un nuovo hub direzionale con uno showroom di oltre 3mila metri quadri», precisa Fabbri.