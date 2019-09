Abn Amro sotto inchiesta in Olanda per violazione delle leggi anti riciclaggio I magistrati olandesi ritengono che la banca - uno dei più grandi istituti di credito del paese - abbia segnalato operazioni sospette con grande ritardo o non le abbia affatto segnalate per un lungo, ma imprecisato, periodo di Angelo Mincuzzi

La banca olandese Abn Amro è sotto inchiesta nei Paesi Bassi per sospetto riciclaggio di denaro illecito. I magistrati olandesi ritengono che la banca - uno dei più grandi istituti di credito del paese - abbia segnalato operazioni sospette con grande ritardo o non le abbia affatto segnalate per un lungo, ma imprecisato, periodo. Nel breve comunicato in cui Abn Amro ha annunciato di essere al centro di un'indagine penale non viene infatti specificato l’arco di tempo oggetto dell'inchiesta.

La banca, secondo i magistrati, non ha condotto indagini adeguate sui propri clienti e non ha interrotti i rapporti con i clienti sospetti.

Giovedì mattina, subito dopo la diffusione della notizia, il titolo Abn Amro ha perso quasi il 10% alla Borsa di Amsterdam.



Lo scorso luglio la banca aveva dichiarato che avrebbe passato al setaccio tutti i rapporti accesi con i suoi 5 milioni di clienti dopo aver ricevuto un avvertimento dalla Banca centrale olandese.

Nel secondo trimestre dell'anno Abn ha accantonato 114 milioni di euro - dopo averne accantonati già altri 85 milioni alla fine dello scorso anno - proprio in relazione alla necessità di intensificare la prevenzione del crimine finanziario nel settore bancario commerciale e nel settore delle carte di credito.



Le autorità olandesi potrebbero imporre delle multe nei confronti della banca ma l'entità delle sanzioni non può essere al momento previsto, come ha riconosciuto la stessa Abn Amro.