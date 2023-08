Abodi (Sport): «Mancini al centro del progetto nazionali, un addio così non è normale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Erano stati appena varati dei programmi, Mancini aveva allargato la sua influenza su tutte le nazionali, evidentemente c’erano dei piani. Che una settimana dopo vada tutto all’aria non può essere normale”. Così il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, in un’intervista al ’Giornale’, commenta le dimissioni a sorpresa dall’incarico annunciate dall’ormai ex allenatore degli azzurri del calcio Roberto Mancini il 13 agosto.

“Le dimissioni via pec sono un gesto importante e delicato - prosegue il ministro -. Le scelte vanno rispettate, ma vanno contestualizzate, perché sennò tutto è relativo. Non è il mio ruolo dire perché Mancini non è più il ct dell’Italia. A un mese da importanti partite per le qualificazioni europee c’è da correre ai ripari, e in fretta. Non solo per la Nazionale, ma per tutto il movimento è importante qualificarsi ai prossimi Europei”. Il mio rapporto con Mancini è “ottimo e da lunga data, anche per questo mi dispiace il suo abbandono. Ma ripeto, le scelte delicate come queste si rispettano e non si discutono”.

Nel suo post di saluto dedicato all’addio alla Nazionale di calcio italiana Mancini ha parlato di “scelta personale”. La Figc, colta di sorpresa, deve ora scegliere in fretta il successore: all’inizio di settembre è infatti il primo raduno per le qualificazioni agli Europei. Si punta su Spalletti, in corsa anche Conte, tra i nomi Grosso, Cannavaro, Gattuso, De Rossi.