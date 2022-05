Abolita per tutti la quarantena precauzionale

Dal 1° aprile 2022 non è stato prorogato il regime di quarantena precauzionale. Chi entra in contatto stretto con un positivo al Covid, anche se non è vaccinato, non deve più osservare la quarantena. Resta infatti in autoisolamento solo chi ha contratto il virus (fino a tampone negativo da eseguire dopo almeno sette giorni, o dieci per i non vaccinati), mentre per i contatti stretti vale il regime dell'autosorveglianza per 10 giorni: si può uscire e andare al lavoro ma indossando la mascherina Ffp2. E si ricorre al tampone solo in caso di sintomi. Sono cambiate dal 1° aprile anche le regole a scuola: vanno in Dad solo i positivi. Se i contagi in classe sono più di 4, si fa comunque lezione in presenza ma tutti devono indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni (altrimenti in classe è sempre obbligatoria quella chirurgica).

