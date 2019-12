Abolito il superticket e più fondi per i disabili

(BSIP / AGF)

Dal 1 settembre sarà abolito il superticket, la quota fissa da 10 euro su visite ed esami. Confermati 2 miliardi in più per la Sanità e altri 2 per l’edilizia sanitaria (235 milioni per la piccola diagnostica). Per il Fondo per le non autosufficienze 29 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni a decorrere dal 2022.