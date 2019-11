Aboubakar Soumahoro: «Cambiamo il modo in cui parliamo dei migranti»

Non ci sono distinzioni tra cervelli in fuga e braccianti, senza retorica i due fenomeni sono letti in base agli effetti che producono: «Quanti sanno – si chiede Soumahoro – che non c’è colore di pelle, davanti a legami affettivi che si spezzano, distanze, nostalgie». Con altrettanta chiarezza insiste sulla necessità di abbandonare categorie che, mentre definiscono alcuni lavoratori, li inseriscono in una dimensione di straordinarietà, escludendoli dalla vita di tutti i giorni.

Ha raccontato l’esempio di un comune in provincia di Cuneo, dove i braccianti di giorno lavoravano, di notte dormivano per strada, per dimostrare che «il mito dello sfruttamento del Sud non regge». Non bisogna negare queste realtà, ma «capire come si manifesta lo sfruttamento nei vari territori».

Un sintomo di questa mancanza di consapevolezza è la rimozione della classe operaia (un tema trattato al festival anche dagli scrittori Alberto Prunetti e Anthony Cartwright): «Alcuni politici hanno iniziato a dire che la classe operaia non esiste più, ma sono loro che hanno perso la bussola per capire come si manifesta la classe operaia oggi. La classe operaia sono i riders, i lavoratori indipendenti con la partita iva, anche i giornalisti freelance».



Ogni fenomeno va letto in maniera olistica. E se si passa al settore dell’agricoltura, che è il suo terreno di lotta quotidiana, Soumahoro non ha dubbi sul fatto che si debba ripensare una relazione più sostenibile tra capitale e natura: «Che cosa è diventato oggi il diritto al cibo in Europa? Di chi sono i semi? Di chi sono i brevetti? Come possiamo identificare questa privatizzazione del sapere e questa trasformazione del profitto? Chi stabilisce i prezzi? Chi le regole della distribuzione? Chi il codice in base al quale viene stabilito se c'è stato o no sfruttamento»? Interrogativi enormi a cui comunque si cerca di trovare soluzioni.

Alla sua catena di domande aggiungo anche la mia, gli chiedo se esista una mappa dei lavoratori stagionali e se ci sia una linea politica per coniugare diritti ed economia. Soumahoro risponde con dati concreti, citando il tavolo interministeriale che si è riunito lo scorso 16 ottobre per pronunciarsi proprio su caporalato e sfruttamento: «Alcuni progressi sono stati fatti, ma non basta. A quel tavolo manca ancora un soggetto: la grande distribuzione organizzata».