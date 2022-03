Abramovich e gli altri oligarchi nel mirino. Londra ha scelto il pugno duro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La vendita del Chelsea Football Club non s'ha da fare: il proprietario Roman Abramovich è uno dei sette oligarchi russi nel mirino delle nuove sanzioni annunciate dal Governo britannico. Tutti i beni del miliardario in Gran Bretagna, dove risiede, sono stati congelati e lui è diventato persona non grata, perdendo il diritto di entrare nel Paese.

«Non possono esserci rifugi sicuri per quelli che hanno sostenuto il feroce attacco di Putin contro l'Ucraina», ha dichiarato il premier Boris Johnson.

Abramovich messo in “fuori gioco”



Secondo il ministero degli Esteri britannico Abramovich non solo ha «ricevuto concessioni e trattamento preferenziale» dal Cremlino, ma ha anche attivamente «contribuito alla destabilizzazione dell'Ucraina, minacciando l'integrità territoriale e la sovranità» del Paese. Evraz, un'impresa siderurgica da lui controllata, ha fornito acciaio per la produzione di carri armati per l'esercito russo. Il titolo è stato sospeso alla Borsa di Londra mercoledì dopo avere perso il 16% in seguito all'annuncio delle sanzioni.



Si tratta di un volte-face per il Governo britannico, che finora non aveva accolto le richieste dell'opposizione laburista e di numerose Ong di imporrre sanzioni contro Abramovich. Gli avvocati dell'oligarca avevano dichiarato che era assurdo pensare che il loro cliente avesse «qualsiasi responsabilità o influenza sulle azioni dello Stato russo».

Colpito il cerchio magico di Putin



La “lista nera” annunciata ieri comprende anche Oleg Deripaska, ex partner d'affari di Abramovich che controlla il 45% della compagnia mineraria En+ Group, quotata alla Borsa di Londra e Igor Sechin, amministratore delegato di Rosneft, la società petrolifera di Stato russo e considerato il braccio destro del presidente russo Vladimir Putin.



Gli altri quattro soggetti a sanzioni fanno tutti parte della ristretta cerchia di persone vicine a Putin: sono Andrei Kostin, presidente del consiglio di amministrazione di Vtb Bank, la seconda banca russa; Alexei Miller, presidente del comitato di gestione di Gazprom, il maggiore produttore di gas; Nikolai Tokarev, presidente di Transneft, colosso del petrolio e gas; e Dmitri Lebedev, presidente del consiglio di amministrazione di Rossiya Bank, considerata la banca del regime.