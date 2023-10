Abruzzo - Il Castello di Semivicoli

Nel piccolo comune abruzzese di Casacanditella, in provincia Chieti, si trova la grande ‘casa del vino’ Masciarelli, il Castello Di Semivicoli. Una dimora storica immersa nei vigneti che accoglie i viaggiatori in 11 esclusive suite, ognuna diversa dall’altra. I caratteristici interni d’epoca, inalterati dal sapiente restauro conservativo, dialogano armoniosamente con arredi di design contemporaneo. Qui, la famiglia Masciarelli unisce l’arte dell’accoglienza alla passione della coltivazione della vite e alla produzione di vini pregiati. Da oltre 40 anni, infatti, si dedicano alla valorizzazione delle uve autoctone attraverso innovazione e artigianalità, e sono stati messi a punto dei percorsi di degustazione per conoscere le migliori etichette della selezione Masciarelli e anche degli oli biologici della tenuta. E per i più appassionati, anche la possibilità di partecipare alla vendemmia (solo ad ottobre). Castello Di Semivicoli fa parte di les Collectionneurs.

