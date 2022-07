Abruzzo, accordo sulla Zes con Intesa Sanpaolo per rilanciare l’economia regionale

Obiettivo piattaforma logistica

«Con le Zone Economiche Speciali - dichiara il commissario Mauro Miccio -abbiamo a disposizione uno strumento che mette a disposizione delle aziende, favorendo l'insediamento di nuove realtà d'impresa, importanti vantaggi a partire da quelli fiscali e quelli legati ad una semplificazione burocratica estrema, in grado di garantire alle imprese tempi certi per l'attuazione dei loro investimenti. A ciò – ha rimarcato Miccio – si aggiunge la forte spinta, in termini di investimenti e di velocizzazione degli iter autorizzativi, per la realizzazione di infrastrutture strategiche per la regione, sui propri porti come rispetto ai principali assi viari stradali e ferroviari, in grado di assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti, in particolare lungo l'asse Tirreno-Adriatico. L'obiettivo è costruire una grande piattaforma logistica al centro degli scambi commerciali del Mediterraneo».

Economia del mare strategica

L'Abruzzo è una regione in cui l'economia del mare è strategica per lo sviluppo economico; infatti soltanto considerando l'import export marittimo vi è un totale di 3,3 miliardi di euro di merci che viaggiano in tutto il mondo. La funzione del mare è importante nel trade dell'Abruzzo. L'import-export via mare copre, infatti,il 29% del fatturato complessivo con l'estero. La regione importa via mare soprattutto dall'Est Asia e dal Nord America, e i suoi prodotti sono diretti principalmente verso i Paesi europei che non fanno parte dell'Unione e il Centro-Sud America. Ai primi posti in entrata e in uscita ci sono i mezzi di trasporto e i prodotti chimici.Altre importanti infrastrutture portuali contemplate nella Zes sono i porti di Ortona e di Vasto che movimentano interessanti volumi con interventi coinvolti anche nei progetti del Pnrr. In particolare, Ortona ha due progetti di Cold Ironing (elettrificazione delle banchine) pari a 2,5 milioni di euro.