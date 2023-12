Abruzzo – Architettura medievale della Rocca di Palena

Palena è un’incantevole cittadina immersa nel cuore del Parco Nazionale della Majella in Abruzzo, in provincia di Chieti. È nota per la sua architettura medievale, i suoi panorami mozzafiato e la sua ricca storia. Si trova nell’alta Valle dell’Aventino, incastonata tra i monti Porrara e Coccia, con vista sul Parco Nazionale della Majella. Le origini di Palena risalgono al Medioevo, quando era un’importante roccaforte e centro commerciale. Il passato medievale della città è evidente nella sua architettura ben conservata, tra cui le strette strade di ciottoli, le porte ad arco e le case in pietra. La Rocca di Palena è una fortezza del XIII secolo che domina l’orizzonte della città.

C’è poi la Chiesa della Santissima Annunziata, risalente al XV secolo, con un’architettura in stile rinascimentale. Altro punto di interesse è il Convento di Sant’Antonio di Padova: questo luogo francescano fu fondato nel XIV secolo e ospita un piccolo museo dedicato alla vita di Sant’Antonio. Palena è rinomata per l’abbondanza di orchidee e la città ospita ogni anno un festival delle orchidee. Per gli amanti delle attività all’aria aperta c’è il Parco Nazionale della Majella che circonda il borgo. Escursionismo, percorsi in mountain bike e arrampicata sono le attività più popolari all’interno del parco. Palena è anche popolare per il torrentismo, uno sport estremo che prevede la navigazione di fiumi e cascate a scorrimento veloce. I due appuntamenti di punta sono la Festa delle orchidee a giugno prossimo e la Festa dell’amor cortese ad agosto.