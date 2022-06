Abruzzo. La ciclabile dell'Adriatico

La Bike To Coast, la ciclovia abruzzese che nel 2020 ha ricevuto il Green Road Award, l’Oscar italiano del cicloturismo, si snoda per 131 chilometri tra storia e cultura da percorrere in bicicletta, con vista sull’Adriatico. Si parte da Martinsicuro, in provincia di Teramo, e si raggiunge San Salvo, in provincia di Chieti. La Ciclovia è in realtà un percorso ciclopedonale

: da un lato si pedala o si cammina con vista sul mare Adriatico, con la possibilità, nella bella stagione, di fermarsi in qualche spiagga nascosta, dall'altro, il tracciato costruito lungo linee ferroviarie dismesse, consente numerose deviazioni verso l'interno, per conoscere ed esplorare l'entroterra, fatto di borghi antichi e tradizioni enogastronomiche. Si passano borghi sul mare come Roseto degli Abruzzi ma anche aree marine protette come la Torre del Cerrano attraversando la bellissima pineta costiera di Pineto e poi correndo sicura fino a Montesilvano da dove percorre da nord a sud tutto il lungomare di Pescara fino al Ponte del mare, una grande opera architettonica che attraversa il corso del Pescara. Dalla sponda destra del fiume, la ciclabile corre lungo le spiagge di Francavilla al Mare e, salvo alcuni brevi tratti al momento non completati, raggiunge Ortona e Marina di San Vito dove comincia la Costa dei Trabocchi e da dove la ciclabile prosegue fino a Vasto passando sul litorale di Fossacesia e di Torino di Sangro, costeggiando la spiaggia di Casalbordino e lambendo la bellissima Riserva Naturale di Punta Aderci e il faro di Punta Penne.



