Abruzzo: al Don Antonio Glamping Village per un’esperienza eco

Cinquant'anni di storia al servizio del territorio. Il Don Antonio Glamping Village di Giulianova ha vinto il suo primo premio Legambiente nel 2011 per la migliore promozione della sua terra e ora questa vocazione si è tradotta in una app che fornisce agli ospiti informazioni sulle gite da fare con o senza accompagnatore. Da sempre attenta alla realizzazione di abitazioni eco-compatibili e riciclabili, la struttura - che propone quest'anno una ventina di mobile home in più - è nota per l'utilizzo di prodotti di scarto. La piazzetta dello street food, con una serie di chioschi che propongono prodotti locali, vanta un container riutilizzato che gli ha fatto valere un nuovo riconoscimento Legambiente nel 2016 per il riuso creativo.