Abruzzo: Pacentro natura e storia nel Parco Nazionale della Maiella

Nel periodo invernale, fra la neve e le decorazioni natalizie, il paesaggio è letteralmente da cartolina. Pacentro, non a caso già inserita nel “Club dei Borghi più belli d’Italia, è però una destinazione da considerare in tutte le stagioni, in quanto porta naturale per accedere al Parco Nazionale della Maiella. Il paese si trova a 700 m di altitudine, non lontano da Sulmona (siamo in provincia dell’Aquila), e il suo territorio va dai 430 ai quasi 2800 metri della vetta del Monte Amaro.

Per chi ama la tranquillità dei borghi montani e il trekking nei boschi, ecco quindi un’alternativa alle classiche località delle Alpi dove fare escursioni e passeggiate in luoghi di grande bellezza naturalistica come la cascata del Vallone o il passo San Leonardo. Simbolo di Pacentro è il Castello dei Caldora, originariamente costruito nel X secolo e una delle fortificazioni meglio conservate di tutto l’Abruzzo, mentre il cuore pulsante del paese è Piazza del Popolo, che ospita una monumentale fontana seicentesca e la Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, che risale al ‘400. Il centro storico è tutto un susseguirsi scorci affascinanti, come quelli di via del Castello o di Porta della Rapa, ma è di notte, illuminato dalle luci fioche dei vecchi lampioni, che il borgo assume una dimensione veramente magica. E a proposito di magia, le pitture rupestri a base di ocra rossa nella vicina grotta di Colle Nusca sono assolutamente da non perdere.