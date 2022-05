Abruzzo. Primi bagni nella Riserva naturale di Punta Aderci

Non troppo lontano da Vasto, lungo l'ultimo lembo della Costa Abruzzese nota per essere la Costa dei Trabocchi, c’è una piccola meraviglia che in questa stagione è ancora più bella. È la riserva Riserva Naturale di Punta Aderci: un paradiso naturale fatto di spiagge che profumano di finocchietto, mirto e giglio marino. La riserva è un incredibile connubio tra montagna e mare in quel mix boschi e dune che si estendono al limite dell'arenile, all'ombra della falesia, e conferiscono al paesaggio un aspetto selvaggio e molto scenografico.

Proprio in questa stagione la vegetazione tipica della macchia mediterranea ( l'eringio, la gramigna delle spiagge, gli sparti, i convolvoli, la silene colorata), risplende del giallo del ginestrino delle sabbie, mentre negli scampoli di terra qua e là compare il rosso dei papaveri. Per chi ha voglia di camminare costeggiando la strada asfaltata e proseguendo su quella sterrata che attraversa l'altopiano si può raggiungere il punto più alto del promontorio. Da qui si ammira l'intera riserva e godere di una vista straordinaria che, al tramonto, disegna i profili delle montagne dei tre parchi nazionali: la Majella, il Gran Sasso-Laga e i Monti Sibillini. Per chi lo desidera non lontano i Tr