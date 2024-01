Abruzzo / Sexstantio Santo Stefano di Sessanio

Sexstantio Santo Stefano di Sessanio è un “albergo diffuso” all’interno di un borgo medioevale fortificato, edificato tra le montagne del Parco Nazionale Gran Sasso, in Abruzzo ad oltre 1250 metri di altitudine. E’ il risultato di un progetto di recupero e di ridestinazione turistica che ha introdotto inedite procedure per conservare l’integrità del borgo storico e del paesaggio circostante, mediante specifici accordi con gli enti territoriali e una ricerca etnografica creata in collaborazione con il Museo delle Genti d’Abruzzo. L’obiettivo finale è quello di conservare l’aspetto estetico originale, che ha determinato l’uso di materiale architettonico di recupero e di un arredamento povero con oggetti autoctoni, tipici della montagna abruzzese. L’albergo diffuso consta di 30 sistemazioni di 4 diverse tipologie, distribuite in più case del borgo. Completamente ristrutturate, mantengono lo stile rustico e sono arredate con mobili antichi di arte povera. I tessuti e le decorazioni sono prodotti dell’artigianato locale, realizzati secondo le antiche tradizioni, come le famose coperte tessute di lana, gli oggetti in ferro battuto e perfino le candele. Anche l’esperienza culinaria si basa sulla tradizione gastronomica abruzzese. Gli ospiti possono seguire lezioni di cucina tipica abruzzese, di panificazione e di pasticceria per imparare l’arte del pane, della pasta fresca e dei dolci fatti in casa. Il corso di tessitura e di saponificazione raccontano le tecniche segrete che si tramandavano di madre in figlia, per realizzare le tipiche coperte di lana e profumati saponi naturali. La Bottega è un progetto mirato a diffondere i prodotti dell’artigianato locale, risultanti da una ricerca etnografica che si basa sulla memoria storica e fonti iconografiche. I manufatti in vendita sono oggetti strettamente legati alle tradizioni abruzzesi come le stoffe e i tessuti realizzati da tessitrici del luogo. È possibile acquistare anche riproduzioni degli oggetti presenti nelle stanze come bottiglie in vetro e bicchieri in ceramica. La collaborazione con gli artigiani e le tessitrici di Santo Stefano di Sessanio contribuisce non solo a promuovere l’identità del luogo ma a sviluppare l’economia locale.

