Abu Dhabi sfavillante (e sempre più turistica) alza il muro anti-Covid

Tanto Dubai è rutilante e sfacciata, quanto Abu Dhabi discreta e raffinata. La capitale degli Emirati, tirata a lucido e sfavillante nella celebrazione del 50° anniversario del Paese, ti accoglie con fascinosa nonchalance. I grattacieli ultramoderni, che certo non mancano, non hanno stravolto lo skyline della città. Interi quartieri residenziali hanno opposto sobria resistenza, così come il verde, uscito perlopiù sconfitto nella battaglia per gli spazi della sgargiante vicina. E poi c'è la Corniche. Il lungomare che evoca paesaggi mediterranei, dolce vita e flaneurs: chiudi gli occhi e ti senti dentro “Caccia al ladro”.

Il più vasto dei sette emirati riuniti negli Eau, oltrechè il più ricco in risorse (gas al pari del petrolio), ha scoperto una vocazione turistica, entrando in una amichevole competizione con la vicina Dubai. Considerando il tasso di vaccinazione del Paese (il 99,1% degli abitanti ha avuto almeno una dose, l'89,3% la vaccinazione completa) e l'attenzione nel contrasto della pandemia (in alcuni luoghi di interesse si entra solo con test molecolare negativo) si può considerare una delle mete più sicure per le prossime vacanze natalizie. Cosa fare ad Abu Dhabi? Come si suole dire ce n'è davvero per tutti i gusti. Cultura (il Louvre di Jean Nouvel), natura (dallo snorkeling in acque maldiviane alle oasi nel deserto), storia (gli iconici forti a difesa delle tribù beduine), luoghi sacri (come l'immensa, immacolata moschea). E naturalmente shopping, in uno degli innumerevoli mall.

Sheikh Zayed Grand Mosque

Partiamo dalla moschea, cui difficilmente si può riuscire a restare indifferenti. Abbagliante e solenne, sconfinata e intima. La Grande Moschea Sheikh Zayed può accogliere fino a 55mila fedeli e visitatori ogni giorno. Completata in poco più di un decennio, contiene 1.096 colonne incastonate di ametista e diaspro, 82 cupole di marmo bianco, piscine riflettenti, lampadari Swarovski placcati in oro, un’immensa sala di preghiera e una corte tutta a mosaico di marmo. Detiene il Guinness dei Primati per il tappeto della sala interna, il più grande al mondo tessuto a mano, cui hanno lavorato più di 1.500 tessitrici. Sheikh Zayed Grand Mosque, una delle tremila moschee della città, era stata voluta dal padre della patria, lo sceicco Zayed, che non è riuscito a vederla terminata: le sue spoglie riposano nel mausoleo adiacente dove si alternano Imam a recitare versetti del Corano 24 ore su 24. Il consiglio è una visita nella luce dorata del tramonto: le piscine riflettono cupole ed archi in un gioco di rimandi davvero mozzafiato.

Il Louvre

Il Louvre Abu Dhabi, aperto nel novembre 2017, è il primo “museo universale” del mondo arabo. Frutto di un accordo trentennale con il governo francese, si trova sull’Isola Sa’diyyat, distretto culturale della città. Ospita opere in prestito dal Louvre e altri dodici musei francesi, oltre le collezioni locali, con lo scopo di creare quella che il direttore Manuel Rabaté ha definito «una grande metafora universale della contaminazione» dove si accostano in modo cronologico opere e manufatti provenienti dalle culture più diverse e lontane. Un “museo della civiltà” che va dal Neolitico all'arte contemporanea custodito all'interno di uno scrigno galleggiante ideato da Jean Nouvel.

Il Cultural District è destinato ad animarsi nei prossimi anni con la realizzazione di altri quattro musei: il Guggenheim firmato Frank Gehry, il Zayed National Museum di Norman Foster, un centro di Performing Arts di Zaha Hadid e il museo marittimo disegnato da Tadao Ando.