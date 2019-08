Abusi, curriculum falsi e appalti truccati: ecco l’Italia dei furbetti della Pa

LEGGI ANCHE / Concorsi truccati in Università: scattano i controlli a campione

Al di là dei numeri, però, dicono molto i contenuti delle segnalazioni. Nella relazione Anac un capitolo è dedicato a quelle arrivate direttamente all’Autorità, mentre un’altra sezione riguarda quaranta tra amministrazioni e società pubbliche che ogni anno compilano un monitoraggio sullo stato di applicazione dello strumento nei loro uffici. In queste pagine si parla di appalti illegittimi, corruzione, concorsi truccati, cattiva gestione delle risorse pubbliche e conflitti di interesse.

In diversi casi l’Anac ha girato le carte a Procure e Corte dei conti. È accaduto per un concorso pubblico che si sospettava fosse truccato, in un’Asl del Sud. In un’amministrazione regionale del Centro Italia sono state segnalate pressioni per la riammissione di un concorrente che era stato escluso (apparentemente in modo legittimo) da una gara. Mentre in un Comune del Nord è stato denunciato il caso della nomina illegittima del comandante del corpo di Polizia municipale, «senza selezione pubblica, senza titoli e con stipendio maggiorato», spiega l’Autorità.

Ma anche tra le segnalazioni arrivate direttamente dai dipendenti alle amministrazioni si scoprono cose interessanti. Al ministero dell’Economia sono stati denunciati casi di abusi d’ufficio e di fermi amministrativi eseguiti in maniera illecita. All’agenzia delle Entrate sono stati riportati favoritismi nei confronti di soggetti terzi, false attestazioni di presenze in ufficio (mancate timbrature, ritardi non sanzionati), accessi abusivi ai sistemi informatici in dotazione agli uffici. Tutti casi, ovviamente, che le autorità competenti hanno poi verificato e che, magari, sono finiti in nulla.