Abuso d’ufficio verso la riforma: processi calati del 40% dal 2016

Verso la riforma

La revisione dell’abuso d’ufficio, insieme a quella dei «reati che intimoriscono gli amministratori senza tutelare i cittadini», rientra tra le misure prioritarie del ministro Nordio per superare la crisi economica. In particolare, nella sua audizione in commissione Giustizia alla Camera per la presentazione delle linee programmatiche del suo dicastero, ha definito l’abuso d’ufficio un reato «evanescente», da rimodulare, come il traffico di influenza, perché rende sindaci e amministratori «paralizzati, non per paura della condanna», visti i numeri esigui, ma dell’impatto delle indagini sulle loro carriere politiche. «Vi sono delle opzioni – ha proseguito – che vanno dall’abrogazione a una maggiore accentuazione della tassatività e della specificità».

«I sindaci non chiedono né immunità né impunità – osserva il presidente dell’Anci, Antonio Decaro – ma solo di poter rispondere di quello che fanno sulla base di regole più chiare. Nella sua genericità, il reato di abuso d’ufficio non serve a colpire chi sbaglia ma in compenso una semplice iscrizione nel registro degli indagati può arrecare danni gravissimi all’immagine pubblica e alla dignità privata di persone innocenti. Non può esistere un reato di ruolo».

Su quale sarà il tenore dell’intervento, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto ha anticipato che potrebbe cadere «l’abuso di vantaggio», che ha definito «la fattispecie più aperta». Ma l’abuso d’ufficio è solo un tassello: l’intenzione – come ha annunciato anche la presidente Meloni – è di modificare anche altri reati contro la pubblica amministrazione.