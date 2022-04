Acaya Golf Resort & SPA - Acaya (Lecce)

Il gruppo Mira, specializzato in resort bioattivi, è pronto a riaprire la sua struttura nel cuore della Puglia il 30 aprile: in cinque mesi è stato completato il suo rinnovamento, soprattutto dal punto di vista dell'interior design. Molte le novità, come la fragranza signature per gli ambienti, Admiration, messa a punto da Integra Fragrances, prodotta con materie prime sostenibili. Punto di forza è il campo da golf da 18 buche, immerso nella macchia mediterranea, e con una Club house ricavata in una masseria del XVI secolo.

