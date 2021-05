3' di lettura

Sin dalla sua nascita nel 2005, Accademia del Lusso si è posta nel panorama formativo non solo italiano come punto di riferimento per gli addetti ai lavori del settore fashion, in grado di garantire un percorso personalizzato di alto livello. Un'eccellenza che si respira a partire dalle sedi di Via Monte Napoleone a Milano e di Piazza di Spagna a Roma: due location prestigiose che introducono gli studenti nei centri nevralgici del settore della moda e del lusso. A partire da qui, tutti coloro che entrano a far parte di questa importante istituzione iniziano un percorso completo nella moda e nel design, accompagnati, passo dopo passo, da un corpo docente affermato, che garantisce costante supporto e confronto. Ogni studente può così esprimere il proprio vero talento, spaziando dalla moda al marketing, dal brand management al fashion design e alla comunicazione moda, in un'ottica di spendibilità sul mercato del lavoro. I percorsi sono diversi e, adeguandosi alle richieste del mercato, si strutturano in proposte triennali, master e corsi professional che, dedicati a chi già opera nel settore, permettono di aggiornarsi implementando conoscenze e professionalità. Per garantire agli allievi una preparazione completa, Accademia del Lusso crea classi al massimo di 15 persone sottolineando il suo approccio di “boutique school”: lezioni accurate affiancate a progetti reali e opportunità di placement rese possibili dalle sinergie con alcuni grandi nomi del fashion che collaborano con l'Istituto da molti anni.





Accademia del Lusso: alta formazione, corsi accreditati dal Ministero.

Accademia del Lusso garantisce costantemente un'offerta all'avanguardia e di altissimo profilo: proprio a partire da quest'anno è stata riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) che, con decreto ministeriale n. 59 del 18 gennaio 2021, ha equiparato la Scuola a Ente di Alta Formazione Artistica e i corsi triennali in Fashion Styling & Communication e Fashion Design al titolo di laurea triennale di I livello. La Scuola potrà in questo modo rilasciare il titolo di diploma accademico di primo livello AFAM.



Il corso in Fashion Styling & Communication forma un profilo professionale completo, in grado di ricoprire due ruoli chiave all'interno del sistema fashion: il communication manager e lo stylist. Pur svolgendo attività molto diverse tra loro, entrambi condividono una comune finalità: garantire il massimo della visibilità al brand di moda veicolando un'immagine efficace e rappresentativa. Il corso in Fashion Design, invece, permette agli studenti di acquisire competenze complete nell'ambito creativo del settore moda. Obiettivo principale del corso è fornire tutti gli strumenti tecnici e operativi necessari per armonizzare l'originalità creativa con le esigenze del mercato: uno skill-set essenziale per entrare da professionisti nel Fashion System.



Puntare al futuro è dunque la strada che Accademia del Lusso sta perseguendo garantendo ai suoi iscritti corsi perfettamente in linea con le richieste del mercato del lavoro. Sempre attenta all'evoluzione del comparto, la Scuola ha posto l'attenzione su due temi molto importanti: la sostenibilità e la ripartenza del business post Covid. Il green deal intrapreso da Accademia del Lusso ha trovato applicazione nel Master in Sustainable Fashion Design che presenta l'evoluzione del comparto fashion verso una moda “slow”, basata su una nuova etica e estetica in grado di valorizzare ogni passo della filiera nel pieno rispetto dei lavoratori e di un vero Made in Italy. E proprio per definire al meglio le strategie di ripresa post pandemia, Accademia del Lusso ha introdotto “Retail Post Covid”: corso online della durata di 50 ore che analizza e approfondisce i nuovi scenari del settore vendita nel dopo pandemia, approfondendo dalle strategie di posizionamento, all'analisi dei nuovi comportamenti di acquisto, fino al digital marketing, l'e-commerce e il visual merchandising.



Giampiero Mele, Direttore Didattico di Accademia del Lusso commenta: “È un anno ricco di sfide ma Accademia del Lusso è in grado di coglierle e trasformarle in vere opportunità per tutti i nostri studenti. Il riconoscimento del Miur è stato per noi un traguardo molto importante che ci sprona a crescere ulteriormente. I nostri percorsi formativi sono in continua evoluzione così come i nostri studenti che aumentano di anno in anno. A oggi abbiamo circa 700 studenti di cui numerosi stranieri provenienti da Cina, Sud America, Francia e Stati Uniti. Per far fronte a questi cambiamenti abbiamo istituito diversi corsi in lingua inglese e abbiamo previsto per l'anno in corso un ampliamento della nostra sede di Via Monte Napoleone a Milano che accoglierà nuove aule e laboratori”.



