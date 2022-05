Ascolta la versione audio dell'articolo

Accademia del Lusso, Ente di Alta Formazione in ambito moda, lusso e design, dal 2005, opera per fare incontrare le aspirazioni di chi vuole avviare o perfezionare una carriera in questi settori con le reali opportunità offerte dal mondo del lavoro. Per realizzare al meglio la sua mission, la Scuola mette a disposizione di ogni allievo strumenti metodologici e critici necessari per essere preparati e competitivi ma soprattutto si pone come osservatorio privilegiato su questi comparti e sui suoi player.



In quest'ottica, Accademia del Lusso, perfettamente consapevole dell'evoluzione del mondo del fashion verso una moda più etica e responsabile, ha lanciato il Master in Sustainable Fashion Design, focalizzato sull'analisi dei processi di green economy e responsabilità ambientale legati alla filiera della moda. Il corso integra perfettamente discipline progettuali e scientifico-culturali, prendendo in esame l'intero ciclo del prodotto, i modelli di business, l'area legale, la comunicazione e le aree in costante evoluzione. Impatto ambientale, filiera a km zero, responsabilità, etica, diventano elementi integranti del valore di un'azienda.



Le competenze affrontate durante il Master in Sustainable Fashion Design prevedono inoltre un approfondimento sulle diverse certificazioni che aiutano le aziende ad iniziare e ottimizzare il processo ecosostenibile ed il loro potere a livello comunicativo. I vari campi della sostenibilità sono la base per il fashion designer che intende sviluppare prodotti ecosostenibili, ossia una collezione moda basata sui principi dell'ecosostenibilità sia economica sia ambientale che di filiera.

Accademia del Lusso Goes Green lancia il master in Sustainable fashion design

Grazie al suo articolato programma formativo, Accademia del Lusso, che ha ricevuto l'accreditamento del Ministero dell'Università e della Ricerca per i corsi di Fashion Design e Styling & Communication, offre ad ogni studente la possibilità di tirare fuori il proprio talento, spaziando dalla moda al marketing, dal brand management al fashion design e alla comunicazione moda, in un'ottica di spendibilità sul mercato del lavoro. I percorsi sono diversi e, adeguandosi alle richieste del mercato, si strutturano in proposte triennali, master e corsi professional che, dedicati a chi già opera nel settore, permettono di aggiornarsi implementando conoscenze e professionalità. Per garantire agli allievi una preparazione completa, Accademia del Lusso crea classi al massimo di 15 persone sottolineando il suo approccio di “boutique school”: lezioni accurate affiancate a progetti reali e opportunità di placement rese possibili dalle sinergie con alcuni grandi nomi del fashion che collaborano con l'Istituto da molti anni.Scegliere Accademia del Lusso significa dunque optare per una realtà innovativa, qualificante, dinamica e orientata allo studente. Accademia del Lusso ha sedi a Milano e a Roma, città simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. Le sedi milanesi di Accademia del Lusso sono in via Monte Napoleone 5, proprio al centro del quadrilatero della moda, e in via privata Chioggia 2/4, nel cuore di NoLo, il nuovo quartiere culturale della città a un passo da Corso Buenos Aires. A Roma, dove arte e lifestyle si fondono all'insegna della bellezza, Accademia del Lusso è in Piazza di Spagna 9 e nella centralissima via Matera 18.