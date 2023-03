Accademia del Profumo celebra il mondo delle fragranze tra arte, cucina e cultura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un settore che supera 1,1 miliardi di euro e che, dopo lo stop dovuto alla crisi pandemica ha ricominciato a crescere a un tasso del 20%: i profumi - maschili e femminili - rappresentano la terza famiglia di prodotto per consumi in Italia, dopo cosmetici per viso e corpo. E saranno celebrati il 21 marzo, primo giorno di primavera, da Accademia del Profumo con una giornata dedicata a tutti i consumatori, ma anche alle professionalità e alle aziende che studiano e creano fragranze.

«Spesso il nostro profumo preferito è quello che meglio sa descriverci - commenta la presidente di Accademia del Profumo, Ambra Martone - poiché, attraverso l'equilibrio di note, a volte anche apparentemente contrastanti, riesce a raccontare le nostre sfaccettature e a rivelare quello che parole, gesti, e altri accessori non riescono pienamente a descrivere. Attraverso il profumo lasciamo una scia di ciò che siamo, sentiamo e vogliamo comunicare».

Per l’edizione 2023 della Giornata del Profumo, da martedì 21 a domenica 26 marzo, è previsto un calendario di eventi realizzati con la collaborazione di case cosmetiche ed essenziere, partner istituzionali e professionisti della filiera a Milano, Torino, Venezia, Roma e Napoli. Non mancheranno iniziative interattive online e challenge social attraverso cui mettersi alla prova sui canali ufficiali di Accademia del Profumo; espressioni d'arte, dalla danza al teatro alla musica al design; e occasioni di dialogo e di confronto per scoprire insieme, con talk dedicati, il mondo dei profumi. Un mondo, dunque, da interpretare attraverso lo studio dei colori, un quadro, una melodia di note musicali e olfattive, una experience enogastronomica o una semplice passeggiata all'insegna degli odori, immersi nella natura o tra le botteghe dei centri storici.

Il palinsesto degli appuntamenti profumati in programma - sia virtuali che fisici - sarà inaugurato martedì 21 marzo al Magna Pars l'Hotel à Parfum a Milano. L'occasione per dare il via all'inaugurazione ufficiale della Giornata del Profumo con Scent-Sational - l'aperitivo olfattivo aperto a tutti. Primo appuntamento “Armocromia e profumi”: come le nostre «stagioni» influiscono sulla scelta del profumo da indossare? Lo racconta Rossella Migliaccio, l'esperta dell'armocromia per eccellenza, fondatrice dell'Italian Image Institute, che svelerà la sinergia che caratterizza colori e fragranze.

Per conoscere le buone maniere del profumo, appuntamento a Milano, Roma e Napoli con gli esperti dell'Accademia Italiana del Galateo: approfondimenti su storia, usi e costumi del mondo olfattivo.Accademia del Profumo regala anche esperienze immersive e inedite del mondo delle fragranze, con The New SenseX-perience: grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, il visitatore è coinvolto in un viaggio nel quale immagini, elementi, suoni e odori raccontano le sfumature che compongono le famiglie olfattive del profumo.