Accademia del Profumo, L’Oréal Italia Luxe fa il pieno di nomination per il premio della miglior fragranza dell’anno A scegliere i due vincitori, un femminile e un maschile, tra i 21 candidati, sarà il

pubblico: si vota dal 10 febbraio al 10 aprile

di Marika Gervasio

2' di lettura

Sono 21, 13 femminili e 8 maschili, le fragranze finaliste che si contenderanno il riconoscimento di milgior profumo dell’anno di Accademia del Profumo. Sei sono distribuite da L’Oréal Italia Luxe, 3 da Estée Lauder Companies, ma ci sono anche, tra gli altri, Lvmh, Bulgari e Puig Italia. A scegliere i due vincitori sarà il pubblico: dal 10 febbraio al 10 aprile 2021 tutti i consumatori potranno esprimere il proprio voto sul minisito dedicato, promosso tramite i canali social ufficiali di

Accademia. Inoltre, 500 profumerie italiane aderiranno all’iniziativa ospitando un

pregiato espositore e i materiali informativi sul premio. Tutti coloro che prenderanno parte alle votazioni parteciperanno al concorso instant win per aggiudicarsi uno dei 100 profumi finalisti in palio.



I finalisti femminili

Angel Nova Mugler (L’Oréal Italia Luxe)

CK Everyone (Coty Italia)

Coco Mademoiselle L’Eau Privée Chanel (Chanel)

Forever Laura Biagiotti Touche d’Argent (Angelini Beauty)

Good Girl Supreme Carolina Herrera (Puig Italia)

Idôle L’Intense Lancôme (L’Oréal Italia Luxe)

J’Adore Eau de Parfum Infinissime Dior (Lvmh)

La vie est belle Intensément Lancôme (L’Oréal Italia Luxe)

My Way Giorgio Armani (L’Oréal Italia Luxe)

Narciso Eau de Parfum Ambrée Narciso Rodriguez (Shiseido Italy)

Splendida Patchouli Tentation Bulgari (Bulgari Italia)

Tom Ford Black Orchid Parfum (Estée Lauder Companies)

Voce Viva Valentino (L’Oréal Italia Luxe)

I finalisti maschili

Acqua di Giò Profondo Giorgio Armani (L’Oréal Italia Luxe)

Bulgari Man Glacial Essence (Bulgari Italia)

Dior Homme Eau de Toilette (Lvmh)

Ferragamo Salvatore Ferragamo (Ferragamo Parfums)

Le Male Le Parfum Jean Paul Gaultier (Puig Italia)

Philipp Plein No Limits (Beauty and Luxury)

Tom Ford Beau de Jour (Estée Lauder Companies)

Tommy Hilfiger Impact (Estée Lauder Companies)

I finalisti per le altre otto categorie in gara saranno selezionati nelle prossime settimane dalla “giuria nomination”, formata dalle aziende aderenti ad Accademia del Profumo, da una selezione digiornalisti delle redazioni beauty delle principali testate italiane, da alcuni blogger e da esponentidel retail della profumeria.

Le categorie sono: miglior creazione olfattiva (femminile e maschile); miglior packaging (femminile e maschile); migliore comunicazione (femminile e maschile); miglior profumo made in Italy (femminile e maschile); miglior profumo collezione esclusiva grande marca; miglior profumo artistico marca affiliata; miglior profumo artistico marca indipendente; miglior profumazione ambiente.