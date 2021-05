Accelera il bonus tv: ecco la guida per ottenere lo sconto

3' di lettura

Il bonus tv continua la sua corsa e anzi accelera. Lo sconto di 50 euro destinato a nuclei familiari con massimo 20 mila euro di Isee, per l’acquisto di un televisore nuovo, è utilizzabile ancora fino a dicembre; al contempo è in arrivo un decreto attuativo della legge di bilancio 2021 che prevede un ampliamento del bonus. Si fa strada in particolare l’ipotesi di un bonus rottamazione tv, da 100 euro, senza limite di Isee e che prevede la consegna di un vecchio televisore.

Perché questa accelerazione? Sono in arrivo due rivoluzioni dirompenti nel panorama tv.

Perché il bonus tv risolve un problema, anzi due

La prima parte il primo settembre 2021, quando tutte le emittenti useranno l'Mpeg-4 (codec già standard per i video sul web), che è presente in quasi tutte le tv, eccetto quelle vecchissime. È soprattutto la seconda rivoluzione – in termine tecnico, switch off – che farà una grossa differenza: entro giugno 2022, le emittenti dovranno passare al nuovo digitale terrestre (il Dvb-T2 Hevc, contro l'attuale Dvb-T1). Una trasformazione che porterà più qualità e vari vantaggi agli utenti, ma nell’immediato impedisce la visione dei programmi tv su digitale terrestre a chi ha un apparecchio non recente.

Da uno studio della Fondazione Ugo Bordoni dal titolo “Diffusione degli Apparati tv in Italia e scenari evolutivi” risulta che “il 74,5%” delle famiglie possiede “un apparecchio televisivo abilitato almeno alla decodifica Mpeg-4”. Molto peggio per gli apparati in grado di ricevere trasmissioni Dvb-T2. In percentuale risultano essere, infatti, il 17,9%. Il problema è sensibile però già su Mpeg-4 se consideriamo il numero di tv non compatibili: ben 9 milioni secondo una ricerca Auditel-Ipsos. Pesano le seconde tv (anche in ville e seconde case), che certo le famiglie pure sono interessate a continuare a usare per i programmi televisivi.

Il problema è per una tv su quattro circa. La ricerca segnala inoltre che il 60% delle famiglie non ha nemmeno una tv compatibile con il nuovo digitale terrestre e ben l’80% ne ha almeno una non compatibile.

Come verificare se l'apparecchio è compatibile

Almeno, è facile verificare se la nostra tv è compatibile al nuovo digitale terrestre senza bisogno di sfogliare la scheda tecnica. Basta collegarsi al canale 200 (Mediaset) o al canale 100 (Rai). Se appare la scritta “Test HEVC Main10” abbiamo il Dvbt-2. Forse fare apparire “Compatibile con il nuovo digitale terrestre” era parso troppo banale. Almeno è chiaro il messaggio negativo: “canale non disponibile”. È anche possibile che a quei canali non appaia né l’uno né l’altro messaggio; nel qual caso dobbiamo risintonizzare tutti i programmi.