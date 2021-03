Accenture, pronta la nuova sede di via Bonnet a Milano Posta l’insegna sulla torre di 20 piani, con una superficie totale di circa 15mila metri quadrati, che è proprietà di Coima Sgr Spa. È la prima tappa di un percorso nazionale da 360 milioni. Apertura prevista entro l’estate. Seguiranno Roma Sciangai e Milanofiori Nord di Redazione Real Estate

Pronta a Milano, in via Bonnet, la nuova sede di Accenture, La società di consulenza e servizi professionali con 17mila dipendenti in Italia, prosegue nel programma di rivisitazione dei propri spazi. Dalla settimana scorsa, sulla facciata del palazzo milanese, è visibile l’insegna Accenture: la prima tappa del programma nazionale del valore di 360 milioni di euro, avviato nel 2019, proseguito durante l’ultimo anno e confermato durante l’emergenza.

La torre

La sede di Via Bonnet si trova nel cuore del Porta Nuova Business District, è una torre di 20 piani, con una superficie totale di circa 15mila metri quadrati, rivisitato secondo i più moderni criteri di sostenibilità e con una attenzione particolare alla sicurezza di chi lo occuperà.

Gli spazi prevederanno ampie aree per la co-creazione e la collaborazione: zone per meeting informali, ambienti creativi e centri esperienziali dove immergersi nelle nuove tecnologie e ospitare sessioni di brainstorming e design thinking.«Oggi celebriamo il primo, importante traguardo di un programma dedicato all’arricchimento dell’esperienza di lavoro delle nostre persone, confermato anche in questa particolare congiuntura – commenta Francesca Patellani, Geographic Services Director di Accenture Italia –. I nostri nuovi Forward Building capitalizzano quanto vissuto in questi mesi, puntando sulla combinazione tra un modello di lavoro altamente flessibile e un luogo fisico che riafferma la propria rilevanza nella vita personale e professionale di tutti coloro che lo frequenteranno. Un posto dove favorire l’aggregazione tra i diversi team, alimentare il senso di appartenenza dei nostri talenti e stimolare la progettazione di soluzioni innovative al fianco dei nostri clienti. Siamo felici che la prima tappa veda protagonista proprio la città di Milano, tra le prime ad essere colpite dalla pandemia e fortemente desiderosa di ripartire».

Le altre sedi

Il Forward Center di via Bonnet a Milano, riqualificato dalla proprietà Coima Sgr Spa e ora in corso di personalizzazione degli interni, è uno dei tre progetti chiave del programma Forward Building. Dopo la sua apertura prevista entro l’estate, sarà la volta del Forward Hub di Roma Sciangai e di quello di Milanofiori Nord, pronti rispettivamente nell’autunno 2021 e durante la primavera del 2022.

Inoltre, sono già state realizzate e seguiranno ulteriori azioni mirate sulle altre sedi italiane di Accenture, per promuovere un’esperienza coerente su tutto il territorio nazionale.