Accertamenti fiscali più motivati In arrivo il concordato biennale

Con il disegno di legge delega di riforma fiscale – atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri – si prospettano importanti modifiche in materia di accertamento tributario.

Si va dalla più volte auspicata prossimità tra motivazione e prova tributaria, alla revisione della disciplina delle società non operative, all’indicazione (rivolta soprattutto alla giurisprudenza di legittimità) di ben precisi paletti entro i quali consentire la rettifica nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa, fino ad arrivare al nuovo concordato preventivo biennale (e al potenziamento della cosiddetta cooperative compliance).

La revisione dello Statuto

A conti fatti uno degli aspetti più rilevanti in tema di accertamento è contenuto nella previsione relativa alla revisione dello Statuto del contribuente (comunque è bene sottolineare che si tratta di una bozza di disegno di legge). Viene previsto il rafforzamento dell’«obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa».

Si tratta di un aspetto fondamentale in quanto, nonostante anche le recenti previsioni sull’onere della prova introdotte con la riforma del contenzioso tributario, la giurisprudenza di legittimità (e la prassi) continua ad asserire che gli elementi di prova possono essere indicati per la prima volta solo nella eventuale sede processuale. È un’impostazione chiaramente non condivisibile in quanto – pur riconoscendo che prova e motivazione agiscono su piani diversi – la prova costituisce senz’altro un elemento fondamentale della motivazione dell'atto. Non c’è dubbio che le prove della pretesa debbano dunque preesistere alla redazione dell’atto impositivo, come d’altronde stabiliscono già alcune specifiche disposizioni tributarie (articolo 56 del Dpr 633/1972, articolo 16 del Dlgs 472/1997).

Ad ogni modo, il disegno di legge delega sembra – finalmente – recepire quanto era stato auspicato su queste pagine circa la necessaria osmosi tra prova e motivazione degli atti di imposizione.