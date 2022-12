Accertamento, le sospensioni Covid fanno ancora slittare i termini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche quest’anno, al 31 dicembre, non scadono i termini decadenziali di accertamento per nessuna annualità. Si tratta di un “retaggio fiscale” che deriva dall’emergenza sanitaria relativa al Covid.

Occorre ricordare che l’articolo 67, comma 1, del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) ha stabilito la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all’attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Annualità 2015 e dal 2016

La sospensione non ha riguardato, di fatto, i termini dell’annualità 2015, per la quale si è avuta la nota scissione decadenziale tra emissione e notifica degli atti (articolo 157 del Dl 34/2020) che sta creando non poche dispute giurisprudenziali.

Per le annualità dal 2016 in poi occorre rilevare che i termini decadenziali risultano quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non vi è più alcun raddoppio per fattispecie penalmente rilevanti).

Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 31 dicembre 2022. Il condizionale deriva dal fatto che – come si è riportato – la previsione dell’articolo 67 del Dl 18/2020 ha (purtroppo) portata generale. In sostanza, per effetto di tale previsione, per tutte le annualità fino al 2018 – cioè quelle per le quali i termini dell’attività di controllo corrono lungo l’arco temporale che va dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 – le scadenze dell’accertamento risultano prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno mai al 31 dicembre dei vari anni.