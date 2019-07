Accesso ai dati senza registro cronologico

I soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei contribuenti, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, inviano all’agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali chiedono tali dati. Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale. L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica della delega e che la stessa sia attiva alla data di invio della richiesta.

Intermediari senza delega

I soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei contribuenti, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo, o in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate dal codice dell’amministrazione digitale.

La delega contiene le seguenti informazioni:

codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;