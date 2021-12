Accesso diretto dei nuclei valutari alle informazioni bancarie Ue

L’Uif

Il decreto legislativo, inoltre, prevede un nuovo impulso alla funzione dell’ente Antiriciclaggio di Bankitalia, diretto da Claudio Clemente. In casi urgenti ed eccezionali, infatti, potrà scambiare con le Fiu (Financial intelligence units) di altri Paesi informazioni finanziarie che poi, previo consenso della Fiu che li ha forniti, saranno trasmessi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, per il tramite del Nucleo valutario della Guardia di finanza, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

Cooperazione

Il provvedimento prevede anche un potenziamento della cooperazione di polizia, attraverso la condivisione dei dati anche con la polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri. «Si tratta di una condivisione – spiega il generale Arbore – in linea con quella già individuata in materia antiriciclaggio, a seguito della stipula del recente accordo trilaterale tra le tre forze di polizia del 3 dicembre scorso».

L’analisi

Il Dlgs 186/21

Il 29 novembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 186, in recepimento e attuazione della direttiva Ue 2019/1153, recante misure per avevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo, ai fini di prevenzione, accertamento e indagine o perseguimento di determinati reati. Il provvedimento disciplina gli scambi informativi tra l’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia, gli organi investigativi ed Europol, per consentire l’uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie a supporto delle indagini. La norma, in particolare, amplia il potere di azioni del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza