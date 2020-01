Accesso ai licei musicali e coreutici

Se per gli altri indirizzi di scuola il Miur specifica che fare selezioni in ingresso non è consigliabile, per chi vuole iscriversi agli indirizzi musicali e coreutici è invece una prassi. Per accedere a questi percorsi bisogna superare una prova di verifica «del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche». Le scuole, specifica il Miur, dovranno organizzarle in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi ad altra scuola entro il 31 gennaio 2020 e, comunque, «non oltre i quindici giorni dopo tale data». Le modalità delle prove selettive saranno indicate da ciascun istituto online, con specifica delle competenze teoriche e pratiche richieste.