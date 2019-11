Accesso negato di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Il vecchio proprietario dell'appartamento in cui abito da circa un anno, vista l'impossibilità di installare la parabola satellitare su un'area di sua proprietà, aveva posizionato la stessa sul lastrico solare in uso esclusivo del condomino che vive all'ultimo piano. Nei giorni scorsi, a causa di un guasto all'impianto di ricezione, si è reso necessario un intervento alla parabola, ma il proprietario ha negato l'accesso ai tecnici. Come posso fare?

Per il caso qui proposto, salvo esame della fattispecie in concreto, secondo il Decreto Legislativo 259 del 2003 (e successive modifiche ed integrazioni), il proprietario o chi ha in uso il lastrico solare, è tenuto a sopportare il passaggio dei tecnici contattati dal proprietario della parabola, a patto che sia dimostrata la necessità di accedervi per la riparazione e la manutenzione degli impianti.