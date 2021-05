Accessorize London chiude i 25 negozi in Italia: 72 persone verso il licenziamento

1' di lettura

Prima la chiusura di 12 negozi, adesso quella dei 25 presenti in Italia. Accessorize London, il marchio inglese di bigiotteria e accessori low cost, attraverso la società Melite Italia Srl che gestisce i punti vendita, ha infatti presentato al Tribunale di Milano un piano di Concordato preventivo - concesso in marzo - che prevede la chiusura di tutti i 25 negozi in ITalia e il conseguente licenziamento dei dipendenti. Si tratta di 72 addetti alle vendite, per la maggior parte donne, che attualmente sono in cassa integrazione.

L’evoluzione della vicenda, che è l’epilogo di una crisi iniziata già prima della pandemia, spinge i sindacati a lanciare l’allarme sulle chiusure di negozi, perché il marchio non sparirà dall’Italia, dove continuerà a vendere attraverso il canale e-commerce e piccoli sub-franchising, ma chiude i negozi. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno stigmatizzato la mancata informazione sulla richiesta di concordato preventivo e la poca chiarezza sulle reali intenzioni del brand inglese che in Italia sta vivendo una crisi iniziata tre anni fa. I confederali del commercio chiedono la revoca dei licenziamenti e hanno trasmesso una lettera formale alla direzione societaria di Accessorize London per «tentare in extremis di percorrere la strada del risanamento della situazione economica e finanziaria, anche con l'attivazione di un tavolo al Mise, e ridurre l’impatto occupazionale delle chiusure annunciate», spiega una nota. Una strada apparentemente molto difficile da percorrere visto che la società ha scelto di chiudere i negozi, cancellando così i posti di lavoro.



