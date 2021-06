Acciaierie d’Italia avvia una nuova tranche di cassa integrazione a Taranto

1' di lettura

Acciaierie d'Italia (ex Ilva) avvia una nuova tranche di cassa integrazione a Taranto, toglie peró la causale Covid, la trasforma in cassa ordinaria e la dimezza numericamente. La nuova società, di cui fanno parte ArcelorMittal Italia e Invitalia - che rappresenta lo Stato -, ha consegnato ai sindacati una lettera dove annuncia 12 settimane di cassa ordinaria dal 28 giugno per “un periodo presumibile di 12 settimane” che «potrà interessare sino ad un massimo di circa 4.000 dipendenti distinti tra quadri, impiegati e operai».

Il fermo, per manutenzioni, dell’altoforno 4

Con la cassa Covid, in atto da marzo 2020, il numero massimo indicato è stato invece di 8.100 addetti mentre l'uso reale ha riguardato 3.500-4.000 unità. “Nonostante nel generale contesto di mercato siano oggi percepibili segnali ottimistici nella crescente e maggiormente stabile domanda di acciaio, la società non é nelle condizioni di assicurare l'immediata e totale ripresa in esercizio di tutti gli impianti di produzione e del completamento assorbimento dell'intera forza lavoro”. Così Acciaierie d'Italia motiva la nuova cig. Hanno pesato, nell'ordine, lo stop per lavori di adeguamento dell'altoforno 2, rimasto fermo quasi tutto il 2020 con una perdita di 5mila tonnellate di ghisa al giorno, e ora il fermo, per manutenzioni, dell'altoforno 4, che porta via dalla produzione altre 5mila tonnellate ma soprattutto genera ripercussioni negli impianti di trasformazione a valle tanto a Taranto, quanto nel Nord. L'altoforno 4, insieme all'acciaieria 1, è stato fermato ad aprile per 60 giorni. Ieri l'azienda ha annunciato che per entrambi è prevista la ripartenza a metà mese, mentre domani alle 12 l'ad Lucia Morselli incontrerà i sindacati per un punto di situazione.



