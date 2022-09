Acciaio, con Aiuti Ter arriva 1 miliardo per la svolta green

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Sale a 2 miliardi di euro, nel giro di poco più di un mese, la dote che il Governo Draghi mette sul piatto per cercare di dare una svolta all’acciaio. Dopo il miliardo assegnato col decreto Aiuti Bis, ad Invitalia, società del Mef, perchè sottoscriva aumenti di capitale e altri strumenti al fine di ottenere un rafforzamento patrimoniale di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, ecco che arriva un altro miliardo col decreto Aiuti Ter. È destinato alla produzione del preridotto di ferro con idrogeno da fonti rinnovabili.

Cosa è il preridotto

Il preridotto, il cui utilizzo è previsto dal nuovo piano industriale di Acciaierie d’Italia, è un semilavorato da usare negli altiforni al posto del minerale, consumando così meno coke, ma anche, in alternativa al rottame di ferro, nei forni convertitori, dove la ghisa si trasforma in acciaio, e nei forni elettrici. L’uso del preridotto (detto anche Dri, acronimo di Direct reduced iron) abbatte inoltre le emissioni inquinanti.

Loading...

La svolta ambientale per stare nel Pnrr

Il miliardo per il preridotto serve a sostenere la svolta green dell’acciaio nel solco del Pnrr. La norma di Aiuti Ter così recita: “Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all’utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, alla realizzazione dell’impianto per la produzione del preridotto sono assegnate risorse finanziarie entro il limite di 1 miliardo di euro”.

L’idrogeno dovrà derivare da fonti rinnovabili. Se ne occuperà una società ad hoc. Invitalia assumerà “ogni iniziativa utile all’apertura del capitale della società a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica”. In sostanza, se con Aiuti Bis l’operazione da un miliardo, per la quale è stata autorizzata Invitalia, ha come riferimento Acciaierie d’Italia (peraltro la stessa Invitalia è partner pubblico di minoranza mentre il privato ArcelorMittal detiene la maggioranza), con Aiuti Ter, invece, si guarda al futuro dell’intero settore.

E non in un’ottica esclusiva ex Ilva, anche se quest’ultima sarà ovviamente tra i principali utilizzatori del preridotto. Con i due Dl si mettono dunque in campo iniziative che riguardano la prospettiva anche se l’ex Ilva ora ha problemi più immediati ed urgenti che si chiamano liquidità, scarsezza di circolante, fornitori e indotto pagati in ritardo e prezzo del gas alle stelle.