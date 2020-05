Acciaio, in Europa il virus aggrava la crisi (mentre la Cina risorge)

Solo gli stimoli messi in campo dai governi potrebbero fornire un sostegno ai consumi di metalli. Ma per la siderurgia l e iniezioni di liquidità delle banche centrali rischiano di non bastare in assenza di piani mirati, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture.

È proprio questo il segreto della Cina. Pechino, come aveva fatto anche nel 2008-2009, ha accelerato l’apertura dei grandi cantieri dando via libera tra gennaio e aprile alla costruzione di nove aeroporti per un totale di 14,1 miliardi di dollari, il 55% degli investimenti dello stesso tipo che aveva approvato nell’intero 2019, scrive S&P Global Platts. Hanno avuto luce verde anche 13 progetti ferroviari e altri 8 sono in attesa: si tratta di 3.641 km di rete, il 61% di quella realizzata l’anno scorso. Tirate le somme, significa 19,56 milioni di tonnellate di acciaio.

Venerdì 22 a Pechino si riunirà il Congresso nazionale del popolo e potrebbero essere deliberate ulteriori misure di stimolo all’economia.

Nel frattempo le acciaierie sono già risorte. La produzione dei grandi impianti cinesi ha raggiunto 2,1 milioni di tonnellate, il massimo dell’anno secondo Argonaut. E le scorte di metallo nella settimana al 15 maggio sono diminuite del 34% a 17 milioni di tonnellate.

Come sempre quando si muove il gigante asiatico l’effetto sui prezzi delle materie prime si sente. E i rincari si ripercuotono anche sui produttori in crisi.