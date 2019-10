Acciaio, la frenata dell’auto colpisce anche la Cogne di Aosta Da settembre gli addetti sono in cassa integrazione. Il gruppo ha diversificato i mercati dal settore mobility al medicale e all’aerospace puntando a incrementare i contenuti green di Carlo Andrea Finotto

Produzione diversificata. Nell’immagine, particolare dell’acciaieria, con la fase iniziale di lavorazione dell’acciaio. La produzione di acciaio inox speciale è destinata a mobility, It, oil&gas, medicale

Un’auto su due di quelle circolanti in Europa contiene valvole e componenti realizzati con acciaio inossidabile prodotto in Valle d’Aosta dalla Cogne acciai speciali. E il mercato della mobilità, che assorbe il 35% della produzione dell’azienda, a dispetto della frenata brusca registrata nel 2019, è destinato a riprendersi nei prossimi 5 anni: probabilmente già a partire dal 2020. Del resto, Emilio Giacomazzi, direttore commerciale e marketing e membro del Cda di Cogne acciai speciali, cita un dato: «Nel 2007 ogni auto prodotta conteneva 4 kg di acciaio inossidabile, oggi ne contiene 20. Oltre alle valvole ci sono sensori e componenti ad alta tecnologia, che garantiscono più efficienza e riduzione delle emissioni».

La storia dell’azienda siderurgica è più che centenaria e incrocia nel corso del ’900 quella dell’ex Ilva, anche se, soprattutto negli anni più recenti, è decisamente meno tormentata rispetto a quella del gruppo passato di recente sotto la proprietà di ArcelorMittal. Nata nel 1916 come Società miniere di Cogne con un’acciaieria elettrica alimentata dalla magnetite locale e dall’energia prodotta nelle centrali idroelettriche della regione, nella seconda parte del secolo scorso l’azienda finisce nell’orbita statale seguendo un destino comune a molte altre realtà. È un periodo travagliato che dura per il ventennio compreso tra gli anni ’70 e ’90 del ’900: crisi dei consumi, concorrenza crescente, chiusure, ristrutturazioni. L’azienda siderurgica entra nell’orbita Ilva e rischia di chiudere i battenti, fino all’acquisizione nel 1994 da parte della holding lussemburghese Meg, che fa capo alla famiglia Marzorati, e che porta alla nascita di Cogne acciai speciali e alla storia più recente.

Rispetto al periodo del controllo pubblico Cogne ha assistito a una razionalizzazione - gli addetti erano arrivati sino a circa 8mila, attualmente sono un migliaio, con alcune centinaia di occupati legati all’indotto - e ha ribaltato le quote di fatturato realizzate sul mercato interno ed estero: fino alla privatizzazione il primo valeva circa l’80%, oggi pesa per il 23%. «Il resto - spiega Giacomazzi - viene venduto in Europa (Svizzera compresa), che assorbe il 52% della produzione, nelle Americhe (14%), e in Asia (11%)». L’internazionalizzazione è stata rafforzata con stabilimenti produttivi in Svizzera, Cina, Messico e Brasile, oltre alla presenza di filiali commerciali nelle principali aree strategiche, a cominciare dagli Usa.

Il gruppo ha chiuso il 2018 con 545 milioni di ricavi (498 milioni nel 2017 e 402 milioni nel 2016), un ebitda di 48 milioni (contro i 30,9 del 2017 e i 20 milioni circa del 2016) e un indebitamento finanziario netto di 85,4 milioni. Negli ultimi quattro esercizi sono stati investiti poco meno di 50 milioni e nel 2019 è in corso un ulteriore investimento per altri «43 milioni - afferma il manager – dei quali 12,5 su ambiente e sicurezza, 3,5 nel campo dell'efficienza energetica, 26,5 milioni destinati al revamping e a nuovi impianti, e mezzo milione sui sistemi informativi. Il denominatore comune - continua Giacomazzi - è lo sviluppo dello stabilimento in tutte le sue parti in chiave Industria 4.0».

La semestrale di fine giugno ha ufficializzato ricavi in crescita del 3% rispetto all’analogo periodo 2018, a un soffio dai 300 milioni. Tuttavia il 2019 non è un anno facile a causa del combinato disposto dei dazi Usa sull’import di acciaio, delle ricadute della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, della frenata del mercato dell’auto in particolare in Europa. Elementi che, sommati, hanno portato Cogne acciai speciali ad avviare la cassa integrazione a partire da settembre.