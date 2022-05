Acciaio, per il gruppo Cogne ricavi +42% ed Ebitda migliore dalla privatizzazione

Più dipendenti

Nel 2021 il Gruppo Cogne ha incrementato anche il numero di dipendenti, passando da 1.305 a 1.437 unità (+132). Su questo fronte Monica Pirovano spiega che lo scorso anno sono proseguiti gli interventi in favore della sicurezza e della salute dei lavoratori, investendo anche in nuove tecnologie per far fronte agli adempimenti normativi per il monitoraggio della pandemia e con la strutturazione di una campagna vaccinale interna all'azienda. Produrre acciaio in modo sicuro e affidabile è tra i principi che guidano le scelte del Gruppo» afferma il direttore generale, che spiega come «l’andamento degli indici di gravità e di frequenza degli infortuni posizionano l’azienda al di sotto della media nazionale relativa a stabilimenti siderurgici simili al nostro».