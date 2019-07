Acciaio: persa l’ex Ilva, Riva raddoppia l’utile

Più produzione che all’ex-Ilva

La produzione di acciaio è stata di circa sette milioni di tonnellate. Di queste, la maggior parte è stata trasformata in vergella (3,7 milioni di tonnellate), mentre i restanti volumi sono stati indirizzati a tondo per cemento armato (1,7 milioni) e a barre o billette laminate (1,2 milioni di tonnellate). La maggior parte della produzione è stata realizzata nei siti francesi (2,4 milioni di tonnellate), seguiti dalle fabbriche tedesche (con 2,1 milioni di tonnellate). Gli stabilimenti italiani (dopo le dismissioni di Verona e Annone Brianza, l’azienda controlla i siti di Caronno Pertusella, Lesegno, Cerveno, Sellero e Malegno) hanno contribuito con 973 migliaia di tonnellate, mentre in Belgio e in Spagna sono state prodotte rispettivamente 741 e 729 migliaia di tonnellate di acciaio. Il fatturato è stato di 3,645 miliardi di euro, in aumento del 14,5 per cento rispetto all’esercizio precedente.

La quota di mercato in Ue

Migliora ancora la quota di mercato del gruppo Riva in Europa. Oggi l’acciaio di Riva forni elettrici pesa per il 4,2% dell’intero mercato siderurgico dell’Europa a 28, quota del 10,8 per cento se si fa riferimento al solo segmento dei laminati lunghi.

Restano positive, nonostante le incertezze del mercato, le indicazioni dei vertici aziendali per l’esercizio in corso. «È ragionevole presumere - si legge nella relazione degli amministratori - che il 2019 possa conseguire risultati operativi positivi anche se di minore entità rispetto a quelli dell’anno precedente».