Acconto di novembre da monitorare in vista della stretta alle compensazioni

Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2020 già con riferimento ai crediti 2019 e sono indirizzate a tutti i contribuenti (imprese professionisti e privati) con l’effetto pratico di estendere i principi fino ad oggi conosciuti per l’Iva anche per i crediti delle dirette e delle relative addizionali.

Esclusi i modelli 770

Le nuove regole non si applicano per il 770, che non dovrà essere presentato in via prioritaria: pertanto i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro anticipati dal datore di lavoro in busta paga rimangono utilizzabili fin dal mese successivo alla loro erogazione.

L’effetto sui modelli 730

La norma parla genericamente di crediti relativi alle imposte sui redditi, quindi vi è da pensare che il modello 730 non sia immune dallastretta. Perciò i contribuenti che vorranno compensare un credito Irpef scaturente dal 730 del 2020 (ad esempio per pagare l’Imu del 16 giugno 2020), nei rari casi di utilizzo del credito sopra soglia 5mila euro, dovranno assicurarsi di aver già inviato il modello e solo a partire dal decimo giorno successivo all’inoltro potranno effettivamente procedere a compensare.