Accor gestirà le 301 camere dell’hotel di Milanosesto

«Avere al nostro fianco un operatore come Accor, di grande visione nel settore dell'ospitalità e dell'accoglienza, ci rende particolarmente soddisfatti perché siamo certi saprà cogliere al meglio le opportunità che MilanoSesto porterà sul territorio. Il nostro impegno in Hines è contribuire a testimoniare come la rigenerazione di un'area trascurata da tempo come le aree ex Falck, possa essere un volano per le realtà e la comunità già esistenti, oltre che attrarre altri cittadini grazie alle nuove residenze, agli uffici, allo studentato e a un'eccellenza unica nell'ambito della salute, agendo in un'ottica di sostenibilità sociale, oltre che economica e ambientale», ha dichiarato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy.

Ad inizio anno sono iniziati gli scavi per il primo lotto Unione 0, che si estende su 250.000 metri quadrati di superficie costruita, ed entro la fine del 2022 verranno avviate le opere di costruzione per la realizzazione di sette edifici che prevedono, oltre all'hotel, spazi direzionali, uno studentatodi circa 700 posti letto, residenze in edilizia convenzionata (285 appartamenti) e residenze libere (480 appartamenti).

È, inoltre, prevista la realizzazione di una prima porzione di 13 ettari di parco dei complessivi 45 ettari, progettato dallo studio internazionale di architettura LAND.