Accordi coesione, ai trasporti metà dei fondi per le Regioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Strade locali e ponti, linee e stazioni ferroviarie, nuovi treni, piste ciclabili, terminal aeroportuali. Le opere per la mobilità e i trasporti assorbono quasi la metà delle risorse del Fondo nazionale di sviluppo e coesione - circa 4,6 miliardi - ripartite con i primi sei Accordi per la coesione tra il governo e le Regioni: al momento hanno firmato Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Liguria e Marche. Siamo oltre il 45% e tutte le altre aree tematiche del Fondo, confermate per la programmazione 2021-2027 dopo quella 2014-2020, sono ampiamente ai margini: 9,9% per la riqualificazione urbana e a seguire imprese, competitività, ricerca (8,7%), sociale e salute (7,3%), ambiente (5,2%), istruzione e formazione (4,2%), patrimonio culturale (1,9%), lavoro e occupabilità (0,6%), capacità amministrativa (0,5%), energia (0,4%), digitalizzazione (0,3%).

A questi capitoli se ne aggiunge uno che non coinvolge un settore o un’area nello specifico, ma riguarda il cofinanziamento dei fondi Ue. Si tratta della possibilità per le Regioni, prevista da ultimo dal decreto legge 152 del 2021, di utilizzare l’Fsc al posto di risorse del bilancio regionale per cofinanziare i Por (programmi operativi regionali). Le risorse regionali possono a quel punto essere impiegate per altri interventi.

Loading...

Al cofinanziamento dei fondi Ue sono destinati oltre 860 milioni dei 4,6 miliardi oggetto dei sei accordi. In particolare la Lombardia impiegherà con questa finalità circa 315 milioni degli 1,2 miliardi dell’Accordo, il Lazio 205 su 1,2 miliardi, il Piemonte 170 milioni su 865 milioni, il Veneto 137,5 su 607, la Liguria 40 su 265. È un punto cruciale degli Accordi che, bisogna precisare, sono in realtà un contenitore di risorse già imputate dal Cipess e in alcuni casi anche già assegnate. In particolare, infatti, oltre 650 milioni erano già nella piena disponibilità delle Regioni, in quanto assegnati come Piani stralcio della programmazione 2021-2027 dal Cipess con la delibera 79 di fine 2021 durante il governo Draghi. Gli altri 4 miliardi circa erano stati invece imputati dal Cipess in favore delle sei Regioni fin qui interessate con la delibera Cipess 25 del 3 agosto 2023 e adesso, dopo la firma degli Accordi, saranno formalmente assegnati.

Fin qui tutti gli Accordi sono stati firmati con presidenti di giunte di centro-destra. Il ministro per Affari europei, Sud, coesione e Pnrr Raffaele Fitto, che ha concepito gli Accordi come strumenti più vincolanti su obiettivi e cronoprogrammi rispetto ai precedenti Piani di sviluppo e coesione, deve ora concludere la fase politicamente più difficile, soprattutto per quanto riguarda la firma con Campania e Puglia, due tra le regioni che sono state più critiche nei confronti della riorganizzazione del Fondo sviluppo e coesione operata a settembre con il decreto Sud. Il Fondo sta virando decisamente verso un impiego sempre più orientato a opere e infrastrutture e, anche in quest’ottica, il governo lo ha individuato anche come serbatoio per recuperare una serie di progetti su viabilità e trasporti intestati ai Comuni e tagliati dal Pnrr. Anche le maxi-opere, come il Ponte sullo Stretto di Messina, confermano una vocazione sempre più marcata. Oltre 700 milioni dell’Fsc in capo ai ministeri saranno prelevati per finanziare il progetto del Ponte, cui va aggiunta la quota a carico dell’Fsc regionale di Calabria e Sicilia - 1,6 miliardi in totale - che andrà inserita nei rispettivi Accordi per la coesione. La Regione Siciliana ha però già lamentato che la propria quota di compartecipazione prevista dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in 1,3 miliardi sia superiore al miliardo su cui era stata fornita disponibilità. Non proprio un buon viatico per una firma condivisa dell’Accordo.